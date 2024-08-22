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Fenerbahçeli Samet Akaydin'a Nice kancası! Transferi bir an önce bitirmek istiyorlar...

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#Samet Akaydin#FENERBAHÇE#TRANSFER
Fenerbahçeli Samet Akaydina Nice kancası Transferi bir an önce bitirmek istiyorlar...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 12:26

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Fenerbahçe’nin milli stoperi Samet Akaydin’i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları bir yandan devam ederken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydin’i kadrosuna katmak istiyor.

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1 YILLIK KİRALAMA PLANI

Fransız ekibi, bu sezon Fenerbahçe’nin resmi maçlarında kadroya giremeyen ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde de listeye dahil edilmeyen tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak amacında.

Takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak müsabaka kadrolarında yer almayan Samet Akaydin’in de Nice’e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Samet’in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

Fenerbahçeli Samet Akaydina Nice kancası Transferi bir an önce bitirmek istiyorlar...

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FRANSIZLAR TRANSFERİ HEMEN TAMAMLAMAK İSTİYOR

Öte yandan Avrupa’da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor. Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye’ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Samet’in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Samet Akaydin#FENERBAHÇE#TRANSFER

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