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Fenerbahçeli Samet Akaydin'a Bundesliga'dan talip!

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Samet Akaydin Mainz
Fenerbahçeli Samet Akaydina Bundesligadan talip
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 10:59

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Samet Akaydin'ın Bundesliga'dan talibi var...

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Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin, EURO 2024 performansının ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Gruplardaki Gürcistan maçında yıldızlaşan milli futbolcuya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 talip oldu. Alman ekibi Samet için bonservisiyle satın alma opsiyonunu öncelikli değerlendirme kararı aldı.

MOURINHO'DAN SICAK KARŞILAMA

Panathinaikos'taki kiralık sözleşmesi sona eren ve A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye geri dönerken çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Samet Akaydin, teknik direktör Jose Mourinho tarafından da sıcak şekilde karşılandı. Mourinho, EURO 2024'teki performansı nedeniyle Samet Akaydin'i tebrik ederken oyuncuyla kısa bir görüşme de yaptı.

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Mainz 05'in ilgisi sonrası gözler Fenerbahçe'nin kararına çevrildi. Sarı lacivertli takımın Jorge Jesus döneminde ara transferde kadrosuna kattığı Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına da dek sürüyor. 

Fenerbahçeli Samet Akaydina Bundesligadan talip

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Samet Akaydin Mainz

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