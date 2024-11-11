Fenerbahçeli Samet Akaydin, ünlü oyuncuya aşkını ilan etti!

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Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu Samet Akaydin, ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile ilişki yaşıyor.

Samet ile Hazal Çağlar'ın yaşadığı aşk sosyal medyada ortaya çıktı.

Milli futbolcu, güzel oyuncunun son paylaşımıyla kalp emojisi koydu.

2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktığı Sivasspor karşısında takımının ilk golünü kaydetmişti.

Hazal Çağlar kimdir?

Hazal Çağlar, 9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan Türk oyuncu ve fenomen. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir.

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