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Fenerbahçeli Saint-Maximin'den olay paylaşım! Jose Mourinho'dan yanıt

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#Fenerbahçe#Maximin#Avrupa Ligi
Fenerbahçeli Saint-Maximinden olay paylaşım Jose Mourinhodan yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 07:00

Portekizli hoca, Rangers kadrosuna alınmayan Fransız futbolcunun paylaşımı üzerine, “İyi antrenman yapmaz, geç gelir ve hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çabuk yorulur” açıklamasını yaptı.

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemde forma şansı bulamayan ve Rangers maçı kadrosuna da alınmayan Allan Saint Maximin’in İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma sert bir cevap verdi.

ŞİİRE İLGİSİNİ BİLMİYORDUM

Portekizli teknik adam, “Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur” ifadesini kullandı.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Ligde son olarak 26 Ocak’ta Göztepe maçında oynayan Maximin, sosyal medyandan Mourinho’ya gönderme olarak yorumlanan şu paylaşımı yapmıştı: “Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?”

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#Fenerbahçe#Maximin#Avrupa Ligi

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