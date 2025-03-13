Fenerbahçeli Saint-Maximin'den olay paylaşım! Jose Mourinho'dan yanıt

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemde forma şansı bulamayan ve Rangers maçı kadrosuna da alınmayan Allan Saint Maximin’in İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma sert bir cevap verdi.

ŞİİRE İLGİSİNİ BİLMİYORDUM

Portekizli teknik adam, “Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur” ifadesini kullandı.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Ligde son olarak 26 Ocak’ta Göztepe maçında oynayan Maximin, sosyal medyandan Mourinho’ya gönderme olarak yorumlanan şu paylaşımı yapmıştı: “Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?”

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