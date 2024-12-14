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Fenerbahçeli Saint-Maximin'den manidar paylaşım

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#Fenerbahçe#Saint-Maximin#Maxi
Fenerbahçeli Saint-Maximinden manidar paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 21:03

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin bugün akşam saatlerinde manidar bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, bugün akşam saatlerinde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Saint-Maximin, Kadıköy'de top sektirirken bir fotoğrafını "Hiçbir şey ifade etmeyen kelimeler olduğu gibi çok şey anlatan sessizlikler de vardır. Bir yalan tarafından kucaklanmaktansa gerçek tarafından vurulmak daha iyidir." notuyla paylaştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Fransız yıldız, 3 gol ve 4 asistle takımına katkı yaptı.

 
 
 
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#Fenerbahçe#Saint-Maximin#Maxi

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