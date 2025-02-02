Fenerbahçeli Saint-Maximin gemileri yaktı! Yönetimle görüştü: Bu fırsat bir daha gelmez

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Ara transferde kadrosunu Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic ile güçlendiren Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızına veda etmek üzere...

İtalya’nın Napoli takımının bir süredir transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Allan Saint-Maximin, teklifi kabul ederek sarı lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Al-Ahli Kulübü’nden 1 yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu, transferiyle ilgili kararını açıklamak için Napoli ile Suudi Arabistan ekibi arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyordu.

NAPOLI ÖNCE AL-AHLI İLE GÖRÜŞTÜ

Napoli, Al-Ahli ile anlaşmaya varınca Saint-Maximin Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetle görüşerek, İtalyan kulübüne gitmek istediğini bildirdi.

Türkiye’de mutlu olduğunu ancak Serie A’da iddialı bir takımda oynama fırsatını da kaçırmak istemediğini ifade eden 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı lacivertli yöneticilere, “Bugüne dek Fransa, İngiltere ve Türkiye liglerinde oynadım. İtalya Serie A’da büyük bir kulüpte forma giymeyi hep istedim. Napoli bana bu fırsatı sundu ve kaçırmak istemiyorum” diyerek izin istediği öğrenildi.

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24 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Napoli ile Al-Ahli arasındaki anlaşmanın detayları açıklanmazken, İtalya’da kış transfer dönemi yarın sona ereceği için oyuncunun Fenerbahçe’den ayrılığının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

8 milyon Euro’luk kira bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı kiralık futbolcusu olan Allan-Saint Maximin, Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maça çıkarken 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Yüksek maliyetine karşın beklenenen performansı gösteremeyen Fransız futbolcu özellikle bencil oyun tarzı ve son vuruşlardaki hatalı tercihleri nedeniyle eleştiriliyordu.