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Fenerbahçeli Pelkas ve Rossi'den mağlubiyet yorumu

#Fenerbahçe#Pelkas#Rossi
Fenerbahçeli Pelkas ve Rossiden mağlubiyet yorumu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e kaybettiği maç sonrasında Pelkas ve Rossi açıklamalarda bulundu.

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Kötü bir oyun ortaya koyduklarını belirten Pelkas, "İyi oynayamadık ve kaybettik. İleriye bakmalıyız. Bazen çok şey deneseniz bile olmuyor. Olumsuz yanlarımızı düzeltmeliyiz. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmalıyız. İlk yarı iyi olmadı. İkinci yarı reaksiyon göstermeye çalıştık. İkinci golden önce konsantrasyon kaybı oldu. Daha çok çalışmalı ve denemeliyiz. Sahada çok daha fazlasını vermeliyiz. Bu maçı unutmalı ve bir sonraki maçta iyi şekilde reaksiyon vermeliyiz." dedi.

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Rossi ise "İlk mağlubiyet, bu bizim canımızı yakıyor. Birlik olmalı ve önümüze bakmalıyız. Her oyuncu elinden geleni yapmaya çalışır. Ben de daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Daha iyini yapacağım." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Pelkas#Rossi