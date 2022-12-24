Fenerbahçeli oyunculardan mağlubiyet sözleri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a 2-0 yenilirken sarı lacivertli oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Zor bir maç olduğunun altını çizen Gustavo Henrique, "Zor bir maç oldu. Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak ve kazanmak istiyoruz." dedi.

Maçta yaşanan gerilime değinen ve saldırıya uğradığını söyleyen Mert Hakan Yandaş ise "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, 10 kişi oynamaya çalıştık. Ama ben ısınırken güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz... Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar. Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık?" ifadelerini kullandı.