Fenerbahçeli oyunculardan Giresunspor tepkisi! 'Çok iğrenç gözüküyor dışarıdan, saygısızlık..."

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Fenerbahçeli oyuncular İrfan Can Eğribayat, Michy Batshuayi ve Joao Pedro, Giresunspor maçı sonrası konuştu.

İrfan Can Eğribayat ve Michy Batshuayi, rakip takım tarafından kendilerine saygısızlık yapıldığını belirtip yaşanan olaylar nedeniyle tepki gösterdi.

"SAYGISIZLIKLAR KABUL EDİLEBİLİR ŞEYLER DEĞİL"

Rakip takım tarafından kendilerine saygısızlık yapıldığını söyleyen Michy Batshuayi, "Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Henüz ligin bitmediğini kaydeden Joao Pedro, "Sezonun bu döneminde en önemli şey kazanmak. Zor olacağını biliyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz. Henüz lig bitmedi. Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Şimdi dinlenmemiz ve bu kötü sonucun ardından kafa olarak toparlanmamız gerekiyor." dedi.

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"BUNLAR ÇOK İĞRENÇ GÖZÜKÜYOR DIŞARIDAN"

Rakibin zaman geçirmesine tepki gösteren Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, "Bundan sonra biz buna göre davranacağız. Ceza almaktan da korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Daha bitmedi. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rakibimizin de maçı var, kaybedecekler. Bugün burada yapılanlar hoş olmadı. Türk futbolu neden gelişmiyor, bugün en büyük örneğini gördük. Camia olarak bunu unutmayacağız. Gerçekten herkeste Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu anlamıyoruz. İnanılmaz bir durum. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz. Biz burada futbol oynuyoruz, puanlar kazanılacak, kaybedilecek ama böyle... Kaleci Ferhat Ağabey, çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanır mı, Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız." dedi.

"HER RAKİP BİZE DÜŞMAN KESİLİYOR"

Giresunspor'da maç sonu yapılan "Fener ağlama" tezahüratı hakkında konuşan İrfan Can Eğribayat, "Maç sonu yaşananları herkes gördü. Biz İstanbul'da çok güzel karşılıyoruz. Saçma saçma müzikler açılıyor statta. Fenerbahçe düşmanlığı niye var? Her rakip bize düşman kesiliyor." sözleriyle tepki gösterdi.

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BİTİŞ DÜDÜĞÜ SONRASI F.BAHÇE'YE GÖNDERME

Giresunlu tribünler, Fenerbahçe maçının 1-1 bitmesinin ardından "Fener Ağlama" şeklinde tezahüratta bulundu.