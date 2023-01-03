Fenerbahçeli oyunculardan Galatasaray derbisi sözleri

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Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılmak istediklerini kaydeden Michy Batshuayi, "Çok zorlu bir maçtı. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Takım olarak gösterdiğimiz performansla 3 puanı kazanmasını bildik. Galatasaray, bizim evimize gelecek. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup 3 puan almak isteyeceğiz." diye konuştu.

Antalya'da zeminin çok kötü olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Saha oldukça zorlayıcıydı, neredeyse imkansızdı top oynamak. Daha çok hava toplarını düşündük. Galatasaray maçı çok önemli olacak. Mutluyum, derbide oynayacağım. 1 sarı kart daha görsem cezalı olacaktım." dedi.

Derbide maksimum performansı göstereceklerini kaydeden Miha Zajc, "Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak. Önemli bir maç olacak. Önümüzde 3-4 gün var. Dinleneceğiz, toparlanacağız ve derbiyi kazanmak için maksimum performansı göstereceğiz." açıklamasını yaptı.