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Fenerbahçeli oyunculardan Galatasaray derbisi sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig
Fenerbahçeli oyunculardan Galatasaray derbisi sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 23:03

Fenerbahçeli oyuncular Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılmak istediklerini kaydeden Michy Batshuayi, "Çok zorlu bir maçtı. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Takım olarak gösterdiğimiz performansla 3 puanı kazanmasını bildik. Galatasaray, bizim evimize gelecek. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup 3 puan almak isteyeceğiz." diye konuştu.

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Antalya'da zeminin çok kötü olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Saha oldukça zorlayıcıydı, neredeyse imkansızdı top oynamak. Daha çok hava toplarını düşündük. Galatasaray maçı çok önemli olacak. Mutluyum, derbide oynayacağım. 1 sarı kart daha görsem cezalı olacaktım." dedi.

Derbide maksimum performansı göstereceklerini kaydeden Miha Zajc, "Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak. Önemli bir maç olacak. Önümüzde 3-4 gün var. Dinleneceğiz, toparlanacağız ve derbiyi kazanmak için maksimum performansı göstereceğiz." açıklamasını yaptı.

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig

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