Fenerbahçeli oyuncular kupa zaferi sonrası konuştu! İsmail Yüksek: Sözlerim yanlış anlaşıldı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular açıklamalar yaptı.

Taraftarların desteğini boşa çıkarmamak istediğini kaydeden Arda Güler, "Çok şükür kariyerimdeki ilk kupa. Uzun süredir kupa kazanamıyorduk, bunu sonlandırdığımız için çok mutluyuz. Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışkın, inşallah devamı da gelecek. Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Onların desteğini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum. Bundan sonra hep böyle olacak inşallah." dedi.

"LİGDE KÖTÜ BİTTİ, KUPADA İYİ"

Gelecek sezona Süper Kupa ile başlamak istediklerini söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Taraftarımıza mutsuzluklar yaşattık bu sezon. Canımız yandı. Çok üzüldük. Onun telafisini bir nebze yapmak istemiştik. Müthiş top oynadık. Takımı, başkanımızı, yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Kupa kazandığımız için mutluyuz. Gelecek sezon Süper Kupa ile başlayıp lig kupasıyla devam eden kupalar kazanırız inşallah. Çok uzun maraton oldu bu sezon. Hüzünleri, mutlulukları barındırdı. Ülkemizde bir felaket oldu. Yorucu, sert geçen bir sezon. Ligde kötü bitti, kupada iyi. Kupa kazandığımız için mutluyuz ama asıl hedefimiz bir an önce ligi kazanmak. Takımın iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'ye layık olmaya çalışacağız. Olmuyorsa başımızı önümüze eğip yolumuza bakarız. Fenerbahçe her şeyden büyük. Çok mutluyuz. Üzdüğümüz herkesten özür dileriz." diye konuştu.

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"KUPA HASRETİNİ SONLANDIRDIK"

Kulübün kupa hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını belirten İrfan Can Kahveci, "İyisiyle kötüsüyle bir sezon bitti. Kupayla bittiği için mutluyuz. Bu kupa, Süper Kupa'nın, ligin ve Türkiye Kupası'nın başlangıcı olur inşallah. Taraftarlarımız hep arkamızdaydı. Onlara teşekkür ediyoruz. İyisiyle kötüsüyle, sonuçta bir kupayla sezonu bitirdik. Kulübün 7 yıllık kupa hasreti vardı. Bunu sonlandırdık. Diğer kupaların başlangıcı olur inşallah. Sezona çok iyi başlamıştım. Dünya Kupası'ndan sonra biraz... Sezon da uzun sürdü. 12 aydır duraksamadan devam ediyoruz. Bazen düşüşler oluyor. Taraftarlarımız arkamızda olunca tekrar yükseliyoruz. İnşallah hep arkamızda olurlar. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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"İLK SENEMDE KUPA KAZANMAK MUTLULUK VERİCİ"

İlk senesinde kupa kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen İrfan Can Eğribayat, "İlk hedefimiz ligdi ama olmadı. Taraftarımıza armağan olsun bu kupa. Onları çok üzdük, bunun bilinciyle çıktık bu maça. Kazandığımız için mutluyuz. İlk senemde kupa kazanmak mutluluk verici. 11 gün önce çocuğum oldu, ilk kupamı kazandım Fenerbahçe'de. İnşallah daha nice kupalar kazanabilir. Çok güzel bir aile ortamı var. İnşallah her şey daha güzel olacak. Bu kupa belki de önümüzdeki alacağımız kupaların önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını kaydeden İsmail Yüksek, "Zor bir sezondu. Yorucu ve maalesef ki depremden dolayı yıkıcı geçen bir sezon oldu. Çok emek verdik. 3 kulvarda da mücadele etmeye çalıştık. Şunu söylemek istiyorum, bizler çok yorulduk. Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Üzgünüm bundan dolayı. Kazandığımız için mutluyuz. Başakşehir'i de tebrik ederim. Kazanan taraf olduğumuz için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben milli takımdaki takım arkadaşlarımın sağladıkları başarıyı yanlış şekilde söyleyen bir insan değilim. Asla kötü niyetli değilim. Sözlerim yanlış anlaşıldı." açıklamasını yaptı.

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"KARAKTER GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

Serdar Aziz ise "Ana hedefimiz ligdi. Sonuna kadar mücadele ettik, nitekim şampiyon Galatasaray oldu. Üzgünüz, maça da moralsiz çıktık. Karakter göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon verdik. En azından taraftarımıza bir kupa armağan etmek istiyorduk. İnşallah seneye şampiyon oluruz" dedi.