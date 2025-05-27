Fenerbahçeli Osayi’nin yeni durağı belli oluyor! Transferde 2 kulüp yarışta

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Fenerbahçe ile Haziran’da sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel, sarı lacivertlilerle yeni sözleşme konusunda anlaşamamıştı.

Nijeryalı futbolcunun istediği maaşı Fenerbahçeli yetkililerin kabul etmemesinin ardından, yıldız oyuncunun yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu.

2 KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR

Dailysports’ta yer alan habere göre Osayi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve Fransa Lig 1 kulübü Rennes ile temas halinde.

ASSIGNON’UN HALEFİ

Haberin detaylarında Rennes kulübünün, Stuttgart’a transfer olacak Lorenz Assignon yerine Osayi’yi istediği aktarıldı.

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İNGİLTERE’DEN FARKLI TALİPLERİ DE VAR

Öte ya yandan Crystal Palace ile beraber İngiltere Premier Lig’den henüz ismi bilinmeyen çeşitli kulüplerin de Nijeryalı futbolcu ile temas halinde olduğu kaydedildi.