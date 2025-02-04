Fenerbahçeli Osayi Samuel'e resmi transfer teklifi geldi! Son gün sürprizi

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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Bright Osayi Samuel ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Bilindiği üzere Nijeryalı yıldız, sosyal medya hesabından kısa süre önce kum saati paylaşımı yapmıştı.

"DUYDUĞUNUZ HER ŞEYE İNANMAYIN"

Osayi, paylaşımında, "Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin." demişti.





Bununla beraber sezon sonunda sarı lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini koruduğu bilinirken, İngiltere Premier Lig'den Nijeryalı yıldıza resmi teklif geldi.

FULHAM OSAYI İÇİN TEKLİF YAPTI

Ada temsilcisi Fulham, transferin son gününde Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel için resmi teklif yaptı.

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Fenerbahçeli yetkililer, Osayi için gelen teklifi reddetme kararı aldı. Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

Osayi, bu sezon 24 müsabakada yer alırken 1 asist yaptı ve 1558 dakika sahada kaldı.