Fenerbahçeli Osayi-Samuel için transfer açıklaması: Harika bir hamle olur

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Fenerbahçe'de yeni sözleşme ile birlikte ayrılık haberleri de gündeme gelen Bright Osayi-Samuel için İngiltere'den açıklama geldi.

İngiliz Teknik Direktör Carlton Palmer, Norwich City ile adı geçen 26 yaşındaki futbolcunun kulüp için iyi bir transfer olabileceğini söyledi.

"HARİKA BİR HAMLE OLABİLİR"

Osayi-Samuel'in Norwich City için iyi bir hamle olabileceğini söyleyen Palmer, "Fenerbahçe'de bek oyuncusu olarak oynamaya başladı ama Queens Park Rangers'ta sağ kanatta oynuyordu. Eğer onu transfer edebilirlerse bence bu Norwich için harika bir hamle olur. Türkiye'ye gittiğinden bu yana kupa kazandı ve sürekli ligin zirvesi için mücadele ediyor. Tecrübeli bir oyuncu, iki pozisyonda oynayabiliyor, bu da kulüp için iyi olur. Ancak transfer ödeyecekleri paraya da bağlı. Norwich'in ligde yedinci sırada olduğu düşünülürse bu harika bir iş olabilir." dedi.

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21 GOLE KATKI YAPTI

2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımda çıktığı 145 maçta 7 gol attı ve 14 asistlik katkı sağladı.