Fenerbahçeli Oosterwolde’ye talip çıktı! Transfer listesini açıkladılar

Haberin Devamı

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Süper Lig’in 9. Haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanmıştı.

Oosterwolde'nin sol diz ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği duyurulmuştu. 6-8 ay sahalara dönemeyeceği ifade edilen yıldız oyuncu, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

Yıldız oyuncu Kasım 2024’te ESPN’e verdiği röportajda, “Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir.” demişti.

TRANSFER LİSTESİNE GİRDİ

Hollanda basınında yer alan habere göre Jayden Oosterwolde, isteğini gerçekleştirecek gibi duruyor. Buna göre PSV Eindhoven’ın muhtemel transfer listesinde Fenerbahçeli yıldız bulunuyor.





Haberin Devamı

Sezon sonunda Olivier Boscagli’nin ayrılacak olmasından dolayı PSV’nin transfer etmesi muhtemel 7 isim arasında Oosterwolde de yer alırken, şu ifadelere yer verildi;

“Fenerbahçeli oyuncu, takımım vazgeçilmeziydi ancak Ekim ayında geçirdiği diz sakatlığı ile boğuşuyor. ESPN’e verdiği demeçte ayrılmak istediğinden bahsetmişti.

Fenerbahçe’de daha çok kanat bölgesinde görev alan Oosterwolde, daha önce Twente ve Parma’da oynadı. 2027 ara transfer sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Oosterwolde iyileşir ve eski formunu yakalarsa, PSV için ilginç bir seçenek olabilir.”



