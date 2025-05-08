Fenerbahçeli Oosterwolde'ye Avrupa'dan 3 talip! Transfer listesine girdi

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Fenerbahçe’de bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Jayden Oosterwolde, Hollanda takımlarının transfer radarına girdi.

Yıldız futbolcu hatırlanacağı üzere Samsunspor maçında sakatlanmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe açıklama yayınlamıştı:





“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan antrenman paylaşımında, Oosterwolde’nin takımla çalıştığı görülmüştü.

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AVRUPA TRANSFERİ OLMADI

Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Napoli’ye transfer olacaktı ancak sezonu Fenerbahçe’de tamamlamak istediği için transferi gerçekleşmemişti.





HOLLANDA’DAN TALİBİ VAR

Sarı lacivertli futbolcu uzun süredir sahadan uzak kalmasına karşın, ülkesi Hollanda’da yakından takip ediliyor.

Voetbalzone’un haberine göre, David Hancko’nun sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle transfer listesi belli oldu. Feyenoord, listede Jayden Oosterwolde’yi de bulunduruyor.





‘OOSTERWOLDE İYİ BİR SEÇENEK’

Haberin detayında, sadece Feyenoord için değil, Ajax ve PSV için de Oosterwolde’nin seçenekler arasında yer aldığı ifade edildi.



