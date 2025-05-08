×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçeli Oosterwolde'ye Avrupa'dan 3 talip! Transfer listesine girdi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Jayden Oosterwolde
Fenerbahçeli Oosterwoldeye Avrupadan 3 talip Transfer listesine girdi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 16:55

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe’de uzun süredir forma giyemeyen, yakın zamanda takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde için Hollanda’nın 3 dev kulübü sıraya girdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Jayden Oosterwolde, Hollanda takımlarının transfer radarına girdi.

Yıldız futbolcu hatırlanacağı üzere Samsunspor maçında sakatlanmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe açıklama yayınlamıştı:

Fenerbahçeli Oosterwoldeye Avrupadan 3 talip Transfer listesine girdi


“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan antrenman paylaşımında, Oosterwolde’nin takımla çalıştığı görülmüştü.

Haberin Devamı

Fenerbahçeli Oosterwoldeye Avrupadan 3 talip Transfer listesine girdi

AVRUPA TRANSFERİ OLMADI

Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Napoli’ye transfer olacaktı ancak sezonu Fenerbahçe’de tamamlamak istediği için transferi gerçekleşmemişti.

Gözden KaçmasınFenerbahçe’de 7 ayrılık Mourinho giderse yeni transfer de satılacakFenerbahçe’de 7 ayrılık! Mourinho giderse yeni transfer de satılacakHaberi görüntüle

HOLLANDA’DAN TALİBİ VAR

Sarı lacivertli futbolcu uzun süredir sahadan uzak kalmasına karşın, ülkesi Hollanda’da yakından takip ediliyor.

Voetbalzone’un haberine göre, David Hancko’nun sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle transfer listesi belli oldu. Feyenoord, listede Jayden Oosterwolde’yi de bulunduruyor.

Fenerbahçeli Oosterwoldeye Avrupadan 3 talip Transfer listesine girdi


‘OOSTERWOLDE İYİ BİR SEÇENEK’

Haberin detayında, sadece Feyenoord için değil, Ajax ve PSV için de Oosterwolde’nin seçenekler arasında yer aldığı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Jayden Oosterwolde

BAKMADAN GEÇME!