Fenerbahçeli Nesyri’ye transfer önerisi! Gitmesini istediği ligi açıkladı

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Fenerbahçe’nin golcüsü En Nesyri ile ilgili Fas Milli Takımı’nın eski oyuncularından Salaheddine Bassir konuştu.

Bassir’in açıklamaları şu şekilde oldu;

“En Nesyri, büyük bir zihinsel güce sahip. Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe formasıyla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Kendisine inanan teknik direktörler Jose Mourinho ve Walid Regragui’nin desteğiyle bu sürecin üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı.





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Sezona kötü başladı ve çok sayıda gol kaçırdı. Ancak, Teknik Direktör Mourinho’nun teşvikiyle kendine geldi, geri döndü. İdeal bir forvet olduğunu gösterdi. Hücum oyuncularında kolay bulunmayan bir özelliği var. Hücum aksiyonlarını sıklıkla defanstaki takım arkadaşlarına destekte bulunarak yapıyor, onları da oyuna katıyor.

Son dönemde kendisine gelen teklifler, En Nesyri’nin sıradan bir forvet olmadığını doğruluyor. Kendisinin Premier Lig’i seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası. Henüz yaşı normal olduğu için kendini geliştirebilir ve önümüzdeki beş yıl, üst seviyede oynayabilir.

Umarım Suudi Ligi’ne sırtını döner. Ronaldo, Mahrez, Mane ve belki de Salah’ın orada oynayacak olmasına rağmen Suudi Ligi’ni tercih etmemeli. İngiltere’de oynamak ona güç verecektir ve İspanya ile Türkiye’de oynayan Nesyri haricinde, onun farklı bir versiyonunu İngiltere’de izleyebiliriz.”