Fenerbahçeli Nesyri’den ayrılık kararı! İşte sebebi

Haberin Devamı

Fenerbahçe, sezon başında Youssef En Nesyri’yi 19.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Sarı lacivertliler Nesyri transfer için uzun uğraşlar vermiş ve Mourinho’nun özel talebi üzerine yıldız isme sözleşme imzalatmıştı.

Neysri için yapılan KAP açıklaması şu şekilde olmuştu;

“Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”



Haberin Devamı

SEZONA SÖNÜK BAŞLADI

Nesyri, sezona istenildiği gibi başlayamazken ilk 10 haftada ligde yanlızca 2 gol üretebildi.

Yıldız golcü daha sonra Aralık ayı itibarıyla forma girmiş, Aralık ayından Mart ayına kadar ligde 13 gole imza atarak yükselişe geçmişti.

RAMAZAN AYINDAN SONRA FORMU DÜŞTÜ

Nesyri, Ramazan ayında kilo alınca Mourinho tarafından kadroda tercih edilmemişti. Mourinho, Nesyri’ye dair, “Ramazanda fiziksel olarak gücünü kaybetti. Yeniden gücünü kazanmaya başladı. Önümüzdeki kalan 7 maçta yine ona sahip olacağız.” İfadesini kullandı.

SON 5 SÜPER LİG MAÇINDA GOLÜ YOK

Nesyri, Fenerbahçe’nin oynadığı son 5 Süper Lig maçında ağları sarsamazken, Trabzonspor maçında kadroda olmasına karşın forma giyemedi.





SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Faslı oyuncu, artan eleştirilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

İSPANYOLLAR DUYURDU: AYRILMAK İSTİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basını, Nesyri’ye dair önemli gelişmeyi duyurdu. Buna göre golcü futbolcunun, Türkiye’deki baskılardan dolayı sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılmaya karar verdiği ifade edildi.

İLGİ VAR

Haberin Devamı

Öte yandan Nesyri için henüz bir resmi teklif gelmezken, İngiltere ve Suudi Arabistan’dan ilginin olduğu kaydedildi.