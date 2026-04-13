Fenerbahçeli Nene'yi izliyorlar! Avrupa'dan 4 talip

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 15:00

Fenerbahçe’de zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Dorgeles Nene, son haftalardaki çıkışı ile beraber Avrupa’nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.

Fenerbahçe, sezon başında Nene’yi transfer ederken ‘geleceğe yatırım’ olarak görmüştü.

Sarı lacivertliler, Nene’nin son haftalardaki yükselişi ile beraber oldukça mutlu olurken, Mali’li futbolcunun adı transfer dedikodularına karışmaya başladı.

Konuya ilişkin Africa Top Sports’ta yer alan haber şu şekilde oldu:

Fenerbahçe’de bu sezon oynadığı futbolla alkışları toplayan Nene, Avrupa devlerini peşinde taktı.

Fenerbahçe’de kez daha sahneye çıkan Malili yıldız, bu sezonki 10. golünü kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki hücum oyuncusu, etkili performansını sürdürürken bitiriciliği ve özgüveniyle Fenerbahçe’nin hücum gücünün en önemli parçalarından biri haline geldi. Kayserispor karşısında alınan net galibiyeti perçinleyen golüyle takımının dominant oyununa damga vuran Dorgeles, sezon genelindeki çıkışını da sürdürdü.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Genç yıldızın yükselen performansı Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Başta Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Marsilya olmak üzere birçok kulübün oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Dorgeles için ciddi bir transfer yarışının yaşanabileceği ifade ediliyor.

