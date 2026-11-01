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Fenerbahçeli Muriqi'ye transfer teklifi Ocakta geliyorlar

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#Fenerbahçe#Transfer#Vedat Muriqi
Fenerbahçeli Muriqiye transfer teklifi Ocakta geliyorlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 12:57

Fenerbahçe'nin sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, İspanya La Liga ekibi tarafından transfer listesine eklendi.

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İspanya La Liga’da zor günler geçiren Valencia, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen İspanyol ekibinin, golcü transferi için gündemine Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi’yi aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçeli Muriqiye transfer teklifi Ocakta geliyorlar

Kulübe yeni hissedarların katılmasıyla birlikte önemli bir sermaye desteği elde etmesi beklenen Valencia, bu kaynağı kadrosunu güçlendirmek için kullanmayı planlıyor. Carlos Corberan’ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Javier Aguirre getirilirken, sportif direktörlük görevini ise Braulio Vazquez üstlendi.

Fenerbahçeli Muriqiye transfer teklifi Ocakta geliyorlar

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MURIQI LİSTEDE, RAKİPLERİ DE VAR

Fichajes.net’in haberine göre Valencia, ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak istiyor. İspanyol ekibinin listesinde Vedat Muriqi’nin yanı sıra Roma’dan Bologna’ya kiralanan Artem Dovbyk ve Tottenham forması giyen Richarlison da bulunuyor.

Fenerbahçeli Muriqiye transfer teklifi Ocakta geliyorlar

Ancak Muriqi transferinin diğer iki isme göre çok daha zor olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Kosovalı golcü için Real Mallorca’ya 15,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Valencia'nın düşündüğü kiralık teklifini Fenerbahçe'nin kabul etmesi mümkün gözükmüyor.

TRANSFER, MURIQI'YE GÖRE ŞEKİLLENECEK

Öte yandan Valencia'nın Muriqi'yi transfer etme olasılığı, Kosovalı golcünün İspanya'ya geri dönme olasılığına bağlı olacak. Aksi taktirde rota Dovbyk ve Rciharlison'a çevrilecek.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Vedat Muriqi

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