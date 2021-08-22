Fenerbahçeli Muhammed’in şaşkınlığı dünya medyasında! Armasız forma olur mu?

Puma firması bu sezon Avrupa’daki birçok futbol takımı için armasız formalar tasarlarken, armaların yerini, göğüs üzerine işlenen kulüp isimleri aldı. Ancak yeni tasarımlar futbolcuları, geleneksel gol kutlamalarını denerken zor durumda bıraktı. Bunun en çarpıcı örneğini Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya yaşadı. HJK Helsinki karşısında attığı gol sonrası formasında kulübünün armasını öpmek için arayan Muhammed, bulamayınca şaşkına döndü. Onun bu anları sadece Türkiye’de değil, Avrupa medyasında da yankılanırken, Puma’nın dünyanın önde gelen kulüpleri için hazırladığı üçüncü formalar büyük tartışma konusu oldu.

Manchester City taraftarları çok öfkeli

Son olarak İngiliz Telegraph gazetesine konu olan formalara sadece Fenerbahçeliler değil, Manchester City ve Borussia Dortmund taraftarları da tepki gösteriyor. Her ne kadar kulüplerin logoları formanın her yerine işlenmiş olsa da geleneksel biçimde olmaması taraftarları oldukça öfkelendirdi. Manchester City taraftarları sosyal medya üzerinden kulübü eleştiri yağmuruna tutarken, ‘Bu, tarihimizin en kötü formaları’ ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund: ‘Mesaj alındı’

Benzer bir durum Dortmund’da da yaşandı. Taraftarlar, yeni formalar için kulübü mail yağmuruna tuttu. Gelen eleştirilere kayıtsız kalamayan Alman kulübü sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak tasarımda değişiklik olabileceği sinyalini verdi. Yapılan açıklamada, “Taraftarlar, yeni sezon için kupa forması eleştiriniz alındı. Sızdırılan forma göründüğü gibi değil. Bu yüzden lütfen sabırlı olun” ifadelerini kullandı.

‘Geleneklere meydan okuyoruz'

Armasız forma konseptini ilk kez ortaya koyan Puma ise, eleştirilere cevaben yaptığı açıklamada, ‘geleneklere meydan okuyarak yenilik yapmayı ve futbola taze ürünler getirmeyi hedeflediklerini’ ifade etti. Aynı tasarımı, forma sponsoru oldukları Milan ve Valencia takımlarına da uygulayan firmanın yetkilileri “Geleneksel futbol formasını, futbol ve sokak giyim kültürünü birleştiren yepyeni bir yaklaşımla yeniden tasavvur ettik” dedi.

MANCHESTER CiTY, DORTMUND, MARSiLYA VALENCiA VE MiLAN’A DA AYNI TASARIM

Dünyanın en büyük spor malzemesi firmalarından Puma, bu yıl ilk kez çalıştığı Fenerbahçe’de uyguladığı ‘armasız forma’ tasarımını, sponsoru olduğu diğer kulüplere de uyguladı. Puma tarafından üretilen Manchester City, Milan, Borussia Dortmund, Valencia ve Marsilya futbol takımlarının formalarında da arma yer almıyor.

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