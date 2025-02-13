Fenerbahçeli Mimovic için Zenit'ten transfer açıklaması! 'Sezon sonunda konuşacağız'

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Fenerbahçe'nin transfer etmesinin ardından Zenit'e kiraladığı Mimovic hakkında, Rus ekibinin başkanı ve yöneticisi konuştu.

Rusya futbolunun efsane ismi ve Zenit'te Spor Gelişim Kurulu Başkan Yardımcısı görevi üstlenen Arshavin, Mimovic'in takımda kalma ihtimalinin olduğunu ifade etti.



Mimovic için Fenerbahçe ile yaptığınız anlaşmada satın alma opsiyonu var mı?



Arshavin, konuya ilişkin yaptığı konuşmada,dedi.Zenit Kulübü Başkanı Medvedev de transfer ilişkin Match Tv'ye şu açıklamalarda bulundu;