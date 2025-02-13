Fenerbahçeli Mimovic için Zenit'ten transfer açıklaması! 'Sezon sonunda konuşacağız'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:14
Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve sonrasında yabancı sınırından dolayı Zenit'e kiraladığı Mimovic ile alakalı, Zenit Spor Gelişim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Arshavin ve Rus temsilcisinin başkanı Medveden konuştu.
Fenerbahçe'nin transfer etmesinin ardından Zenit'e kiraladığı Mimovic hakkında, Rus ekibinin başkanı ve yöneticisi konuştu.
Rusya futbolunun efsane ismi ve Zenit'te Spor Gelişim Kurulu Başkan Yardımcısı görevi üstlenen Arshavin, Mimovic'in takımda kalma ihtimalinin olduğunu ifade etti."KENDİNİ PARLATIRSA KALIR"
Arshavin, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Hem Zenit hem de Fenerbahçe için kiralama iyi bir seçenek çünkü zaten onlarda oynayamazdı. Zenit için bu konumdaki futbolculardan yararlanmak iyi bir seçenek. Ama genel olarak her şey ona bağlı olacak. Eğer parlarsa ve iyi maçlar çıkarırsa belki onu takımda tutarız. Ancak genel olarak, Mantuan'ın şu anki performansı göz önüne alındığında pek olası durmuyor."
dedi.BAŞKAN KONUŞTU: SEZON SONUNDA KONUŞACAĞIZ
Zenit Kulübü Başkanı Medvedev de transfer ilişkin Match Tv'ye şu açıklamalarda bulundu;Mimovic için Fenerbahçe ile yaptığınız anlaşmada satın alma opsiyonu var mı?
"Sezon sonunda bu konuyu konuşmayı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin farklı ülkelerden güçlü yabancı oyuncuları var. Türkiye ve Rusya'da liglerin sona ermesinin ardından, bonservis için konuşacağımıza dair anlaştık."