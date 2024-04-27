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Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

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#Spor#Boks#Buse Naz Çakıroğlu
Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 19:10

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kiloda Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde Rusya'da Anastasiia Kool'u yenerek altın madalya kazandı.

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Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 4. kez finale kaldığı şampiyonada üst üste üçüncü zaferini yaşadı.

Bulgar rakibi Venelina Poptoleva'yı 52 kiloda yarı finalde yenen Buse Naz, adını finalde Rusya'da Anastasia Kool'ı yenerek şampiyon oldu.

Kariyerinde olimpiyat ikinciliği, bir dünya şampiyonluğu da bulunan Buse Naz, son iki Avrupa Şampiyonası'nda 2019 ve 2022'de altın madalya elde etmiş, 2018'de ise Avrupa ikincisi olmuştu. 

BUSENAZ SÜRMENELİ, AVRUPA'DA İLK FİNALİNDE

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Fenerbahçeli milli boksör Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

66 kiloda ringe çıkan Busenaz, yarı finalde Slovakya'dan Jessica Triebelova'yla karşılaştı. Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz, ilk kez finalde yer alacak ve kariyerinde tek eksik altın madalyayı tamamlamak için Rusya'da Albina Moldazhanova'yla karşı karşıya gelecek.

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#Spor#Boks#Buse Naz Çakıroğlu

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