Fenerbahçeli Miha Zajc'tan performans yorumu: 'En iyi yılım'

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Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Miha Zajc, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'KEYİF ALIYORUM'

Kariyerinin en iyi senesini geçirdiğini vurgulayan Zajc, "Maça iyi başladık. İlk yarıda iki gol daha fazla atabilirdik. Penaltı golüyle biraz sıkıntıya düştük diyebiliriz. Fenerbahçe'de en iyi yılımı geçiyorum. Keyif alıyorum. Çok sıkı çalışıyorum, bunun sonucunu alıyorum. Bunun için mutluyum. Golümden daha önemlisi kazanmamızdı" dedi.

'KALİTESİNİ GÖSTERDİ'

Sloven futbolcu sözlerini, "Kaliteli bir takımız, herkes oynadığında en iyisini yapıyor. Migüuel Crespo'nun sakatlığı için üzgünüm. Luiz Gustavo çok iyi oynadı ve kalitesini gösterdi" ifadeleriyle tamamladı.

DIEGO ROSSI: 'BOŞLUKLAR BIRAKTIĞINI BİLİYORDUK'

Diego Rossi ise "Rakibimizin defans arkasında boşluklar bıraktığını biliyorduk. Nazım Sangare, beni gördü ve güzel bir pas attı. Sonunda gol oldu. İsmail Hoca bu boşlukları bize göstermişti, biz de bunu kullandık" şeklinde konuştu.

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