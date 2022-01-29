Fenerbahçeli Miha Zajc: 'Sadece birlikte olursak kazanabiliriz'

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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, Antalya kampında FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Miha Zajc'ın açıklamaları;

“Antalya’ya gelmenin iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. İstanbul’da çok fazla kar vardı. Burada harika imkanlara sahibiz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Buna ihtiyacımız var. Sezonun geri kalanında fiziksel anlamda güçlü olmamız gerekiyor. Sezon sonuna kadar enerjiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla buraya gelmenin iyi bir karar olduğunu düşünüyorum.

ZOR BİR TEMPODA ZOR ANTRENMANLAR YAPIYORUZ AMA GENEL OLARAK KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Kendimi iyi hissediyorum. Kamp öncesinde 3 günlük izin dönemimiz vardı ki bunun da tüm oyuncular için çok önemli olduğunu düşünüyorum; evlerimize gittik, ailelerimizle, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirdik. Şu anda gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Evet, zor bir tempoda zor antrenmanlar yapıyoruz ama genel olarak kendimi iyi hissediyorum.

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FENERBAHÇE FUTBOL AKADEMİNİ OYUNCULARININ BURADA OLMASI BİZE TAZE BİR ENERJİ KATIYOR

Burada gerçekten güzel bir atmosfer var. Fenerbahçe Akademimizin genç oyuncularının burada olması bize taze bir enerji katıyor.

Onlar da bizden çok fazla şey öğrenme şansına erişiyor çünkü biz onlardan daha tecrübeliyiz. Bu durum takım için iyi oluyor. Zaten her zaman yeni insanlar yeni enerji getirir. Hem onlar hem de bizim için pozitif bir durum.

TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ İSMAİL KARTAL TAKIMIMIZA ENERJİ KATTI

Kendisi geleli henüz 3 hafta oldu, 3 haftadır tanışıyoruz. Bu süre zarfında kendisini daha iyi tanıma fırsatı bulduk, zamanla daha da iyi anlayacağız neler istediğini. Kendisi gerçekten takıma bir enerji kattı. Saha içinde de takımdan daha fazla enerji, daha fazla efor istiyor. Daha fazla agresif olmamızı istiyor. Bizim için iyi bir değişiklik oldu diyebilirim. Onunla beraber taze bir başlangıç yaptık. Ondan da çok fazla şey öğrenebiliriz çünkü kendisi bu kulübün efsane futbolcularından biri ve bu kulüpteki işleri nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Onunla ilgili çok pozitif hissediyorum.

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UZUN BİR SEZON OLACAK, 3 KULVARDA MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ

Lig için odağımız devam ediyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durumun olabilecek en iyi durum olmadığını tabii ki biliyoruz ama kalitemiz var ve kalitemizle hedeflerimize ulaşabiliriz. Uzun bir sezon olacak, her kulvarda mücadelemizi devam ettiriyoruz. Her oyuncunun her zaman takıma yardım edebilmek için hazır olması gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz şey maç maç bakmak ve hedeflerimize ulaşmak.

LİGİN GERİ KALANININ BAŞLAMASI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Çok iyi hazırlanıyoruz. Ligin önümüzdeki sürecine hazır olabilmek için çok çalışıyoruz. Çok fazla maç oynayacağız. Dolayısıyla takımdaki bütün oyuncular çok önemli. Herkese ihtiyacımız var, herkesin takıma yardım edebilmek için hazır olması gerekiyor. Benim gelecekle ilgili pozitif hissiyatlarım var. Takımın maçları kazanmak için olan motivasyonunu görüyorum. Dolayısıyla ligin geri kalanının başlaması için sabırsızlanıyorum. İyi olacağını düşünüyorum.

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TARAFTARLARIMIZIN YANIMIZDA OLDUKLARINI BİLİYORUM. BİR ŞEYLER BAŞARMAK İSTİYORSAK HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ

Onların bize olan desteği bizim için gerçekten çok önemli. Onların desteğini her maçta hissediyoruz. Takımı seviyorlar. Bizim de yapmamız gereken maçlara odaklanıp maçları kazanmak. Kazandıktan sonra her şey hiç şüphe yok ki daha iyi olacaktır. Çok pozitif hissediyorum. Bu takımdaki herkesi görüyorum; herkes takıma yardım etmek, elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Taraftarlarımızın da bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bir şeyler başarmak istiyorsak hep birlikte başarabiliriz.

KENDİ PERFORMANSIMDAN DOLAYI MUTLUYUM AMA DAHA İYİSİNİ YAPMAK, DAHA FAZLASINI VERMEK İSTİYORUM

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Bazen gol atarak takımıma katkıda bulunuyorum, bazen asist yapıyorum. Zaten takımca iyi oynarsak mutlaka her maçta biri ön plana çıkacaktır; bazen ben bazen başka bir futbolcu. Kimin olduğu fark etmez, önemli olan takım olarak iyi oynayabilmemiz. Eğer takım olarak iyi oynarsak istediğimiz sonuçlar da gelir. Ben kendi performansımdan dolayı mutluyum ama daha iyisini yapmak, daha fazlasını vermek istiyorum. Takımca daha iyi olmak istiyorum, hedefim bu.

İYİ İNSANLARDAN OLUŞAN İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR

İyi insanlardan oluşan iyi bir takımımız var. Birbirimizi seviyoruz, birbirimizi saha içinde ve saha dışında iyi anlıyoruz, iyi anlaşıyoruz. Takımın daha iyiye gidebilmesi için bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Daha pozitif bir şekilde daha çok çalışmamız gerekiyor. Takımdaki enerjiden dolayı çok pozitif hissediyorum. Umarım saha içerisinde bu şekilde de devam eder.

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TARAFTARLARIMIZIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU DESTEĞE MİNNETTARIM

Evimizde oynadığımız maçlarda kendimi çok iyi hissediyorum çünkü gerçekten harika ve inanılmaz taraftarlarımız var. Onlar istiyorlar ki takım her zaman iyi oynasın, her maçı kazansın. Ben de gerçekten evimizde oynadığımız maçlardan büyük keyif alıyorum, büyük gurur duyuyorum. Onların göstermiş olduğu destek ve motivasyona minnettarım. Yapmak istediğimiz şey evimizde her zaman daha iyi oynamak. Onların bize olan desteği hiç şüphe yok ki bizim için çok anlamlı.

HER ANLAMDA GELİŞMEMİZ, HER ŞEYİ DAHA İYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR

Kendi aramızda çok fazla konuşuyoruz. Daha önce hocamızı tanımıyorduk, geleli 3 hafta oldu. Kendisini şu anda daha iyi tanıyoruz. Her anlamda gelişmemiz, her şeyi daha iyi yapmamız gerekiyor. Mesela fiziksel anlamda. Buraya gelmemiz o yüzden çok iyi bir karardı. Burada yapmış olduğumuz antrenmanlarla, maçlarda daha fazla enerjiye, koşma imkanına sahip olacağız. Sahanın her anlamında daha iyi olabiliriz, daha iyi de olmamız gerekiyor çünkü bu takımda çok fazla kaliteli futbolcu var. Yapmamız gereken şey antrenman antrenman çalışmalarımıza odaklanmak ve her zaman bir sonraki maça bakmak.

TARAFTARLARIMIZA ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM; SADECE BİRLİKTE OLURSAK BİR ŞEYLER KAZANABİLİRİZ

Biz elimizde olanın her zaman en iyisini vereceğiz. Sahada sonuna kadar savaşacağız. Her gün antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Onların desteğine de minnettarız. Onlara şunu söylemek istiyorum; sadece birlikte olursak bir şeyler kazanabiliriz.”