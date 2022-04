Fenerbahçeli Miha Zajc: 'Hayatımın en değerli golü Galatasaray'a'

Haberin Devamı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 8 kez ağları havalandıran ve kariyerinin en skorer sezonun geçiren Miha Zajc, Galatasaray derbisinde attığı golün kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi. Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sloven futbolcu şu açıklamaları yaptı: “Harika bir hafta sonunu geride bıraktık. 3 puanı hak ettik. Maçı domine ettik ve 3 puanı aldık. Bu da bizim için önemliydi. Şimdi sonraki maça odaklanacağız. Umuyorum ki Galatasaray derbisindeki gibi bir oyun ortaya koyarız.

Harika bir sezon geçiriyorum

Şu an itibariyle harika bir sezon geçiriyorum. Gol anlamında fazla katkı sağladığımı düşünüyorum. Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Takım iyiyken benim için de oynaması kolay oluyor. İstatistik ve kendi açımdan pozitif bir süreç ilerliyor. Her maçı kazanmak önemli, Fenerbahçe’nin kazanması daha önemli. Derbideki atmosfer harikaydı. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca destekledi, bu da sahadaki bizleri daha da motive etti. Galibiyeti getiren gollerden birini atmak benim için mutluluktu. O akşam harika duygular yaşadım. Galatasaray maçında attığım gol sıra dışı ve değerliydi.”

Haberin Devamı

Crespo ile iyi bir uyum yakaladık

Crespo ile uyumu için “Crespo harika bir oyuncu ve şu an iyi bir uyumla oynadığımızı söyleyebilirim. Ama tüm takımın kendini iyi hissetmesi ve özgüvenli hareket etmemiz çok önemli. Zaten özgüven geldiğinde bunun sonucu görebiliyoruz. Onunla oynamak harika bir his, aynı şekilde diğer takım arkadaşlarımla da. Kolektif anlamda şu an çok keyif alıyorum” diyen Zajc geleceği için ise “Şu an burada olmaktan mutluyum ve takıma minnettarım. Takım olarak iyi durumdayız. Kişisel olarak sahaya odaklandım. Performansımı yükseltmeye çalışıyorum. Gelecekle ilgili yorum yapmak istemem” diye konuştu.