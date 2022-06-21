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Fenerbahçeli Mesut Özil'den açıklama! 'Tatil yapmaya gelmedim'

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Jorge Jesus
Fenerbahçeli Mesut Özilden açıklama Tatil yapmaya gelmedim

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil, sosyal medya hesabından açıklama yayınlandı.

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Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci devresinde kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus'un sonrası da durumu değişmeyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Mesut Özil'in açıklamaları;

"Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.

Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

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Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur.

Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

Fenerbahçeli Mesut Özilden açıklama Tatil yapmaya gelmedim

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Jorge Jesus

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