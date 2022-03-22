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Fenerbahçeli Mesut Özil favori takımlarını açıkladı

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Dünya Kupası
Fenerbahçeli Mesut Özil favori takımlarını açıkladı

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki yıldızı Mesut Özil; Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'ndaki favori takımlarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

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Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'na dair paylaşım yaptı.

3 büyük turnuvadaki şampiyonluk tahminlerini açıklayan Mesut Özil'in Dünya Kupası'ndaki favorisi ise şaşırttı.

Yaptığı paylaşımda, Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takımı, Pep Guardiola'nın Manchester City'si olarak açıklayan Özil, Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini ise Klopp'un Liverpool'u olarak belirtti.

Dünya Kupası'ndaki favorisiyle şaşırtan Özil, 2022'de Katar'da düzenlenecek olan turnuvada İngiltere Milli Takımı'nı favori gösterdi.

2010-13 yılları arasında İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan Özil, 2013'ten 2021 yılına kadar aralıksız olarak Premier Lig ekibi Arsenal'in formasını giymişti.

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Fenerbahçeli Mesut Özil favori takımlarını açıkladı

 

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#Mesut Özil#Fenerbahçe#Dünya Kupası

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