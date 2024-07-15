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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray taraftarları arasında tartışma: Terbiyesizlik yapmayın

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Mert Hakan Yandaş
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray taraftarları arasında tartışma: Terbiyesizlik yapmayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 21:16

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın izin gününde Galatasaray taraftarlarıyla atıştığı belirtildi.

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Avusturya kampını noktalayan Fenerbahçe'de izinli olan Mert Hakan Yandaş'ın tekneyle İstanbul Boğazı'nda tur attığı ve bu sırada Galatasaray taraftarlarıyla tartışma yaşadığı iddia edildi.

Sports Digitale'in haberine göre; Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe bayrağı açan taraftarların olduğu bölgeye doğru gittiği sırada Galatasaraylı taraftarlar kendisine laf attı.

Mert Hakan'ın "Ağlama" şeklinde bağıran sarı kırmızılı taraftarlara "Terbiyesizlik yapmayın. Bana selam verenlere selam vermeye geldim. Sahanızda takımımla birlikte size gerçeklerin ne olduğunu gösterdim" cevabını verdiği kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş'ın yanına gittiği Fenerbahçeli taraftarlara, "Fenerbahçeli olmak bir şereftir, her zaman omuz omuza olalım" dediği kaydedildi.

Öte yandan Mert Hakan'ın Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı tartışmanın büyümeden önlendiği belirtildi.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Mert Hakan Yandaş

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