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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu!

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Sakatlık
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 12:30

Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş’ın sakatlığına dair açıklama yayınladı. Sarı-Lacivertli kulüp, futbolcunun artan enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirtirken detaylar ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den, Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Açıklamanın ardından, Mert Hakan'ın durumuna dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. 

İşte o açıklama:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesinde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu

ANTRENMANDA SAKATLIK YAŞADI

Edinilen bilgilere göre Mert Hakan Yandaş, kısa süre önce bir antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşamıştı ve tedaviye alınmıştı.

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10 BİNDE 1  GÖRÜLEN RAHATSIZLIK YAŞADI

Sarı lacivertli futbolcu, 10 binde 1 insanın başına gelebilecek bir sağlık problemi ile karşı karşıya kaldı.

HASTANELİK OLDU

Mert Hakan Yandaş’ın, enfeksiyon değerleri düşmeyince hastaneye kaldırılmasına karar verildi.

Sarı lacivertli kulübün sağlık heyetinden alınan onay doğrultusunda, Mert Hakan’ın daha steril bir ortam olduğu için tedavisinin hastanede devam edileceği aktarıldı.

KAYSERİ MAÇINDA YOK

Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 lig maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Sakatlık

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