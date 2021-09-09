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GeriFutbol Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu dünyaevine girdi! Obradovic, Eda Erdem Dündar, Volkan Demirel...
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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2021 - 22:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu dünyaevine girdi! Obradovic, Eda Erdem Dündar, Volkan Demirel...

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Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu dünyaevine girdi! Obradovic, Eda Erdem Dündar, Volkan Demirel...

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu ile hayatını birleştirdi.

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Damla Çakıroğlu'yla evlendi.

Çiftin mutlu gününe sarı-lacivertli camianın önemli isimleri katıldı.

Çiftin nikah şahitliklerini Ali Koç, Zeljko Obradovic, Volkan Demirel ve Eda Erdem Dündar yaptı.

Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu dünyaevine girdi Obradovic, Eda Erdem Dündar, Volkan Demirel...

EDA ERDEM DÜNDAR'A JEST

Avrupa Şampiyonası tarihinde 4 kez üst üste en iyi orta oyuncusu seçilen Eda Erdem'e üstünde '4' rakamı bulunan bir pasta ikram edildi.

Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu dünyaevine girdi Obradovic, Eda Erdem Dündar, Volkan Demirel...

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