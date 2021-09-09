Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu dünyaevine girdi! Obradovic, Eda Erdem Dündar, Volkan Demirel...
Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu ile hayatını birleştirdi.
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Damla Çakıroğlu'yla evlendi.
Çiftin mutlu gününe sarı-lacivertli camianın önemli isimleri katıldı.
Çiftin nikah şahitliklerini Ali Koç, Zeljko Obradovic, Volkan Demirel ve Eda Erdem Dündar yaptı.
EDA ERDEM DÜNDAR'A JEST
Avrupa Şampiyonası tarihinde 4 kez üst üste en iyi orta oyuncusu seçilen Eda Erdem'e üstünde '4' rakamı bulunan bir pasta ikram edildi.