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Fenerbahçeli Melih Bostan, Serik Belediyespor'a kiralandı!
Fenerbahçe Kulübü, 16 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Bostan'ın sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'a kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Melih Bostan, sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuz sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir." ifadeleri kullanıldı.
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