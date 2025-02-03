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Fenerbahçeli Maximin'in Napoli transferinde pürüz çıktı! İtalyan gazeteci açıkladı

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#TRANSFER#Allan Saint-Maximin#FENERBAHÇE
Fenerbahçeli Maximinin Napoli transferinde pürüz çıktı İtalyan gazeteci açıkladı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 10:29

Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in kısa süre içinde Napoli'ye transfer olması bekleniyordu ve yıldız oyuncunun imza atmasının an meselesi olduğu ifade ediliyordu. Allan Saint-Maximin'in de Napoli'ye transfer olmayı çok istediği biliniyor. Bu bağlamda Fenerbahçe - Allan Saint-Maximin - Al Ahli ve Napoli arasındaki görüşmeler devam ederken, operasyonun tamamlanamamasının nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin gecikmesinin sebebi belli oldu.

İtalyan Rai kanalına konuşan Ciro Venerato, konuya ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Açıklamasında, Fenerbahçe'nin ayrılık için para talebinde bulunduğundan dolayı imzanın şimdiye dek gerçekleşmediğini ifade ederken, sarı lacivertlilerin Al Ahli'ye para konusunda güvenmediği ve bu sebeple istediği tutarı Napoli'den talep ettiğini aktardı.

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Fenerbahçeli Maximinin Napoli transferinde pürüz çıktı İtalyan gazeteci açıkladı


İşte o sözler;

"Napoli, oyuncunun tescil haklarına sahip olan Al Ahli kulübüyle anlaşmaya vardı. Arap transfer pazarı kapalı. Oyuncu, Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderildi. Şimdi mali bir sorun var: Napoli, tazminat ödeyebilir ama bunu sadece Al Ahli'ye ödemek istiyor. Sorun şu ki Türkler de, Napoli'den para istiyor ve Araplara güvenmiyor. Şu anda Giovanni Manna (Sportif Direktör) durumu çözmeye çalışıyor. Pazartesi günü Maximin'in transferinin sonlanmasını bekliyorum."

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#TRANSFER#Allan Saint-Maximin#FENERBAHÇE

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