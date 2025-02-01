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Fenerbahçeli Maximin Napoli'ye transfer oluyor! Detaylar ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Maximin
Fenerbahçeli Maximin Napoliye transfer oluyor Detaylar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 17:12

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi resmileşmek üzere. Allan Saint-Maximin'in İtalyan temsilcisine transferi için yapılan anlaşmanın detayları belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, yol ayrımına geldi.

Fransız futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yolunu tutuyor.

Fenerbahçeli Maximin Napoliye transfer oluyor Detaylar ortaya çıktı


DETAYLAR BELLİ OLDU
Allan Saint-Maximin'in, Napoli ile anlaşmasının detayları ortaya çıkarken, Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncunun transferinin 3-4 milyon euro bandında noktalanacağı ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Bununla beraber Fenerbahçe ve Al Ahli cephesinin, oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşmaya yakın olduğu, işin resmiyet kazanmasının ardından Napoli ile imzaların atılacağı belirtildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Maximin

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