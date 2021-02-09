Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a tepkiler çığ gibi! "Gönderilsin..."

Spor Arena / Detay - Sarı lacivertlilerin sezon başında Las Palmas'ta 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mauricio Lemos, performansıyla henüz geçer not alabilmiş değil.

Ligin ilk maçlarında Erol Bulut'un 11'de görev verdiği 25 yaşındaki Uruguaylı savunmacı, yaptığı hatalar nedeniyle güven vermezken formayı kaptırması uzun sürmedi ve yedek kulübesine çekildi.

Yaptığı zamansız müdahaleler nedeniyle eleştirilen oyuncu, Medipol Başakşehir maçına kadar 2 kez penaltıya sebebiyet verirken 1 kez de kırmızı kart görmüştü.

Başakşehir maçının ilk yarısında Caner Erkin'in hatalı pasında hızla atağa kalkan Başakşehir'de Deniz Türüç'e müdahalede bulunan Lemos, oyuncuya yaptığı sert hareket sonrası bir kez daha kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı lacivertli formayı bu sezon 10. kez giyen Lemos; toplamda yaptırdığı 2 penaltı ve gördüğü 2 kırmızı kartla eleştiri oklarının hedefi olmaya devam etti.

Sosyal medyada TT listesine giren Lemos'a, sarı lacivertli taraftarların büyük tepkisi vardı. Birçok Fenerbahçeli taraftar, 25 yaşındaki savunmacının sezon sonunda gönderilmesi gerektiği yönünde mesaj paylaştı.









LEMOS, 4 MAÇ SONRA OYNADI



Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Son olarak ligin 20. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan 25 yaşındaki stoper, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.