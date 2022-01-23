Fenerbahçeli Marcel Tisserand için Saint-Etienne iddiası! Transferi...

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Fenerbahçe'de savunma oyuncularından Attila Szalai ve Kim Min-Jae'nin ardından Marcel Tisserand'a da talip çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; St. Etienne, Fenerbahçe'den Tisserand'la anlaşmaya vardı.

Haberde; Ligue 1 ekibinin, Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi.

2020 yılında Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tisserand, Sarı-Lacivertli kulüpte 44 maçta forma giyerken, 29 yaşındaki stoperin 2023 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

Ligue 1'de zor günler geçiren Saint-Etienne ise 12 puanla son sırada yer alıyor.