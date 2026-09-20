Fenerbahçeli Lukaku için olay sözler: 'İzlenecek gibi değildi!'

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Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosunu değerlendiren Johan Boskamp, Fenerbahçeli Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Het Belang van Limburg’a konuşan Boskamp'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

“Henüz Türkiye'de ilk 11'deki yerini kazanamamış olmasına rağmen kadroya dahil edilmesini oldukça dikkat çekici buluyorum. Kim bilir, belki de bu yeni gerçekliktir ve Romelu bundan sonra sadece yedek kulübesinde oturacak.

Her maçta beş gol atmasını umut etmeye devam ediyorum. Ancak bu sezon şu ana kadar ondan gördüklerim, izlenecek gibi değildi."