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Fenerbahçeli Lukaku için olay sözler: 'İzlenecek gibi değildi!'

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#Fenerbahçe#Romelu Lukaku#Belçika Milli Takımı
Fenerbahçeli Lukaku için olay sözler: İzlenecek gibi değildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 14:06

Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Romelu Lukaku için Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Johan Boskamp, açıklamalarda bulundu.

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Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosunu değerlendiren Johan Boskamp, Fenerbahçeli Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Fenerbahçeli Lukaku için olay sözler: İzlenecek gibi değildi

Het Belang van Limburg’a konuşan Boskamp'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

“Henüz Türkiye'de ilk 11'deki yerini kazanamamış olmasına rağmen kadroya dahil edilmesini oldukça dikkat çekici buluyorum. Kim bilir, belki de bu yeni gerçekliktir ve Romelu bundan sonra sadece yedek kulübesinde oturacak.

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Her maçta beş gol atmasını umut etmeye devam ediyorum. Ancak bu sezon şu ana kadar ondan gördüklerim, izlenecek gibi değildi."

 

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#Fenerbahçe#Romelu Lukaku#Belçika Milli Takımı

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