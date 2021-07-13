Fenerbahçeli Luiz Gustavo: "Bu sene şampiyon olmak zorundayız"

Spor servisi / Süleyman ARAT - "Geçen sezonu bir maçla özetleyemem, birçok kırılma anı var. Hocamız en iyi şekilde analiz edecektir. Geçen sezon çok fazla gelen ve giden oyuncular oldu. İstediğimiz birlikteliği ve kolektif oyunu sağlayamadık."

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce’de devam eden Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gustavo, “Çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkes çok konsantre ve motive olmuş durumda. Hepimiz sorumluluğumuzu biliyoruz, sahada birbirimize yardımcı olmalıyız. Şampiyon olmak zorundayız” dedi. Vitor Pereira ile yeni bir felsefe yaratmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren deneyimli oyuncu, “Herkes hocamızın isteklerini yapmak için konsantre oldu” ifadelerini kullandı.

Her şeyden önce kulüp gelir

Ligi üçüncü bitirdikleri geçen sezon birçok kırılma anı yaşadıklarını kaydeden tecrübeli orta saha oyuncusu, “Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol yemiştik. Bunu düzeltmeliyiz. Geçen yılı bir maçla özetleyemem, birçok kırılma anı var. Hocamız geçen sezonu en iyi şekilde analiz edecektir. Geçen sezon çok fazla gelen ve giden oyuncular oldu. İstediğimiz birlikteliği ve kolektif oyunu sağlayamadık. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Brezilyalı yıldız “Daha iyi olmalıyız, kolektif olmalıyız, sorumluluklarının bilincinde bir takım olmalıyız, her şeyde önce kulüp gelir” diye konuştu.

Önemli olan hocayı anlayabilmek

Portekizli teknik adam Pereira’nın oyununa güvendiklerini vurgulayan Gustavo, “Hocamız bizimle İngilizce konuşuyor. Antrenörün hangi dili konuştuğundan çok, ne anlatmak istediğini anlamak önemli. Hocamız oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de ona inanıyoruz. Önemli olan bunu sahada gösterebilmek” dedi. Kampın iyi geçtiğini aktaran Gustavo, “Hepimiz sorumluluğunu biliyoruz, sahada birbirimize yardımcı olmalıyız. Şampiyon olmak zorundayız. Bunu biliyoruz” diye konuştu.

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