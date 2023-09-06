Fenerbahçeli Luan Peres'in büyük talihsizliği! Lisansı dondurulacak

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F.Bahçeli Luan Peres yeni bir sakatlık şokuyla sarsıldı! Geçen yılın eylül ayında Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında kaleye giden topu çıkardığı pozisyonda dizinden ciddi şekilde sakatlanıp 27 maç kaçıran Brezilyalı futbolcu, bu kez arka çapraz bağlarından sakatlandı. Bir süre ameliyatsız tedavi programı uygulanan ancak beklenen sonucun alınmaması üzerine ameliyat olması tavsiye edilen Peres, bıçak altına yatması durumunda 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Bu durumda Peres’in lisansı ligin ilk yarısında dondurulacak.

BU SEZON 3 MAÇ OYNADI

Geçen yıl 5.2 milyon Euro’ya Marsilya’dan alınan Peres, Fransız kulübünde forma giydiği bir sezonda sadece 1 maçta sakatlık nedeniyle oynayamamıştı. Sarı lacivertli takımda geçen sezon 20 maça çıkıp 1 gol atan 29 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezona da iyi başlamış ve UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 3 maç oynamıştı.

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MERT MÜLDÜR KONFERANS LiGi KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu açıklandı. Luan Peres’in, sakatlığı nedeniyle giremediği kadroya, yeni transferlerden Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Omar Fayed de alınmadı. Ayrıca Emre Mor, Samet Akaydın, Nazım Sangare, Burak Kapacak ve Emre Demir UEFA’ya bildirilen listeye yazılmadı.