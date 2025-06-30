Fenerbahçeli Livakovic'e Avrupa'dan 2 talip! Transferi duyurdular

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Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır ile artık ilgilenmediği belirtilirken, 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ayrılığı gündemde.

Yeni kaleci transferini şimdilik yapamayan sarı-lacivertlilerin Dominik Livakovic ile ise yolları ayırabileceği iddia edildi.

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İKİ TAKIM TALİP OLDU

Fichajes'te yer alan habere göre, Sevilla, Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı Livakovic ile ilgileniyor. Ayrıca Monaco'nun da Hırvat eldiven için transfer girişiminde bulunabileceği ifade edildi.

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Sarı-lacivertlilerin Livakovic için belirlediği bonservisin ise 10 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

2023'te Fenerbahçe'ye imza atan Livakovic'in sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi buluyor. Livakovic, Fenerbahçe formasıyla toplam 72 maçta süre aldı ve bu karşılaşmalarda filelerinde 78 kere topu gördü. 30 yaşındaki kaleci, 26 maçta ise gole izin vermedi.