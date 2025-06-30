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Fenerbahçeli Livakovic'e Avrupa'dan 2 talip! Transferi duyurdular

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#Fenerbahçe#Livakovic#Transfer
Fenerbahçeli Livakovice Avrupadan 2 talip Transferi duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 11:47

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle beraber ayrılığı beklenen Livakovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakada oynamayan Hırvat eldivenin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa'dan 2 talibinin olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır ile artık ilgilenmediği belirtilirken, 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ayrılığı gündemde.

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Fenerbahçeli Livakovice Avrupadan 2 talip Transferi duyurdular

Yeni kaleci transferini şimdilik yapamayan sarı-lacivertlilerin Dominik Livakovic ile ise yolları ayırabileceği iddia edildi.

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Fenerbahçeli Livakovice Avrupadan 2 talip Transferi duyurdular

İKİ TAKIM TALİP OLDU

Fichajes'te yer alan habere göre, Sevilla, Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı Livakovic ile ilgileniyor. Ayrıca Monaco'nun da Hırvat eldiven için transfer girişiminde bulunabileceği ifade edildi.

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Fenerbahçeli Livakovice Avrupadan 2 talip Transferi duyurdular

Sarı-lacivertlilerin Livakovic için belirlediği bonservisin ise 10 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

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2023'te Fenerbahçe'ye imza atan Livakovic'in sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi buluyor. Livakovic, Fenerbahçe formasıyla toplam 72 maçta süre aldı ve bu karşılaşmalarda filelerinde 78 kere topu gördü. 30 yaşındaki kaleci, 26 maçta ise gole izin vermedi.

 

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#Fenerbahçe#Livakovic#Transfer

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