Fenerbahçeli Livakovic İspanya'da tartışma konusu oldu! 'Kimseye söz vermedim'

Fenerbahçe'den Girona'ya giden Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde henüz sahaya çıkamadı.

Hırvat basını, Livakovic'in, Girona'da süre alamaması halinde milli takımdaki yerini kaybetme tehlikesinin de olduğunu duyurdu.

Livakovic'in Girona'ya transferinde yer alan menajer Andy Bara, Hırvat file bekçisinin durumuyla ilgili, "Transferinde ben de yardımcı oldum. Kulübü aradım, teknik direktör ve kulüp onu çok istiyordu. Livakovic, sadece oynamak için büyük bir maaşı reddetti çünkü milli takım onun için dünyadaki en önemli şey." dedi.

"BONSERVİSİNİ SORDULAR"

Livakovic'in oynamamasının ilginç olduğunu söyleyen menajer Bara, "İlk maçta oynamadı, "Yeni geldi, bir sonraki maçta oynar." diye düşündüm. 0-4 kaybettikleri maçta hala oynamadığını görünce donakaldım! "Bu ne şimdi?" diye düşündüm. En çarpıcı olan ise, Livakovic'in bonservisini almak için rakamı sormalarıydı. Buna güldüm, oynamadığı halde bonservisini mi almak istiyorlar?" dedi.

İSPANYA'DAN CEVAP GELDİ

Bara'nın bu sözlerine Girona'dan cevap geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Quique Carcel, Livakovic ile ilgili konuştu.

Carcel, "Hiç kimseye buraya gelip garantili bir şekilde takımda yer alacağına dair söz vermedim. Livakovic'in menajeri Hırvatistan'da neler söyledi bilmiyorum. Ama ona böyle bir söz verdiğim doğru değil. Bu imkansız!" dedi.

Sözlerine devam eden Carcel, "Kaleci pozisyonunda herhangi bir değişiklik yapmak istemedik. Ama sonra Livakovic'i transfer etme fırsatı çıktı, inanılmaz bir seçenek. Transfer döneminin son gününde onu transfer etmeyi başardık, bu gerçekten zordu. Ama Livakovic, oynama garantili bir yere gelmedi. Kimseye onun oynayacağına dair söz vermedim. Herkes gibi Livakovic de bunun için mücadele etmek zorunda." diye konuştu.

Kaleci tercihine yönelik konuşan Girona Teknik Direktörü Michel de, "Çok basit. Takımın ihtiyaçlarına bakıyorum. Livakovic'i daha iyi anlamam gerekiyor ama o da takımı daha iyi tanımalı ve anlamalı. Bu bir süreç. Bundan başka bir şey değil. Üç çok iyi kalecimiz var ve kararları ben veriyorum. Herkesin bir görüşü olabilir ama karar bana ait." dedi.