Fenerbahçeli Livakovic Fransa maçına damga vurdu! Mbappe yerde tekmeledi

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UEFA Uluslar Ligi'nde rövanşında Fransa, Hırvatistan'ı Stade de France'ta konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Horozlar, 52. dakikada Michael Olise ve 80'de Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. 30 dakikalık uzatmada gol sesi çıkmayınca müsabaka penaltılara gitti.

Fransa, 7 penaltıda 5 isabet sağladı. Hırvatistan ise 7 penaltının 3'ünden faydalanamayınca elenen taraf oldu. Fransa bu galibiyetle yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.





LIVAKOVIC 2 MAÇTA TOPLAM 14 KURTARIŞ YAPTI

Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic kalesine adeta duvar ördü. İlk maçta 8, rövanşta ise 6 kurtarış yapan deneyimli file bekçisinin performansı tur için yeterli olmadı.

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MBAPPE'Yİ ÇILGINA ÇEVİRDİ

Turun 2. maçında Fransız yıldız Kylian Mbappe, bir pozisyonda Livakovic'in topu ellerine almasına rağmen diziyle müdahalede bulundu.

Aldığı darbeyle kısa süreli bir sakatlık geçiren Livakovic, kendini yere bırakırken Mbappe'den Hırvat oyuncuyu kaldırmaya çalıştı.

Kylian Mbappe, diz darbesi sonrası Livakovic'i kaldırmaya çalışınca Hırvat futbolcular da Fransız yıldızı ittirdi.