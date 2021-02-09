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Fenerbahçeli Lemos, Başakşehir maçında kırmızı kart gördü
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe'de Lemos, Deniz Türüç'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Müsabakanın 42. dakikasında Fernandes ile öne geçen Başakşehir'in golle sonuçlanan atağında Deniz'i düşüren Lemos, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Lemos'un müdahalesi sonrası yerde kalan Deniz bu pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Uruguaylı savunmacı böylece bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü.
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