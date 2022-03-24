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Fenerbahçeli Kim Min-Jae korkuttu! 79'da sakatlanıp kenara geldi...

#Fenerbahçe#Min-Jae Kim#Güney Kore Milli Takımı
Fenerbahçeli Kim Min-Jae korkuttu 79da sakatlanıp kenara geldi...

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3’üncü Tur A Grubu karşılaşmasında Kim Min-Jae’nin formasını giydiği Güney Kore, İran’ı 2-0 mağlup ederek puanını 23’e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Min-Jae, ilk 11’de başladığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası 79’da kenara geldi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3’üncü Tur A Grubu 9’uncu maçında Güney Kore sahasında İran’ı konuk etti.

Seoul Dünya Kupası Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Güney Kore rakibini 45+2’nci dakikada Heung-Min Son ve 63’üncü dakikada Kim Young-Gwon’un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu maç öncesinde 20 puanla ikinci sırada yer alan Güney Kore, aldığı galibiyetle rakibinin 1 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

KİM MİN-JAE KORKUTTU

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, ilk 11’de başladığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası 79’uncu dakikada yerini Ji-Soo Park’a bıraktı.

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Öte yandan İran’da da Kayserisporlu Majid Hosseini, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

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#Fenerbahçe#Min-Jae Kim#Güney Kore Milli Takımı

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