Fenerbahçeli Kante, idolünü itiraf etti! Ronaldo, Ronaldinho, Maradona açıklaması

Fenerbahçe, Fransız milli futbolcu N'Golo Kante'nin transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri, Fransa Futbol Federasyonu'nun 2020 yılında yaptığı bir röportajda ortaya çıktı. Kante, defansif bir orta saha oyuncusu olmasına karşın idolünün Brezilyalı Ronaldo, Ronaldinho ve Maradona olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin Fransa Futbol Federasyonu'nda yer alan röportaj şu şekilde:



Sizi en çok etkileyen futbolcu kimdi?

Brezilyalı Ronaldo. Eskiden bilgisayarıma onun gollerinin DVD'lerini takıp izlerdim. Çeşitli video oynatıcı platformların ortaya çıkmasıyla, hareketlerini, tekniğini, rahatlığını izlemekten keyif aldım. Maradona ile birlikte en hayran olduğum oyuncuydu.



Gol atmayı sever misiniz?

Evet! Kesinlikle! Futbola geç başlamış olsam da, 10 yaşındayken arkadaşlarımla sürekli oynardım. Ronaldo ve Ronaldinho'nun videolarını izler ve sahada aynısını yapmaya çalışırdık. Sahada şov yapan oyuncuları izlemeyi çok severdik. Bugün onlar gibi bir oyuncu değilim (gülerek) ama gole yakın, yaratıcı ve üretken oyuncuları izlemeyi seviyorum.



En sevdiğini hareket?

En sevdiğim hareket olarak spesifik bir durum yok. En sevdiğim hareket golle sonuçlanan hareket. Asist de olabilir, gol yaratan şut da. Takımıma fayda sağlayan savunma hareketlerini de çok seviyorum. Toplamsal faydanın ne olduğunu futbol ile anladım.

Tanıdığım veya arkadaşım olan oyuncularla karşı karşıya oynamaktan hoşlanmıyorum.



En sevdiğin hobilerin neler?

Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten keyif alıyorum; yürüyüşe çıkıyoruz, PlayStation oynuyoruz.



Futbol olmasaydın, hangi mesleği seçerdin?

Muhasebe okudum, bu yüzden mantıken eğitimime devam edip muhasebeci olurdum. Bu, kesinlikle yapmak istediğim bir meslek değildi ama aldığım eğitim buydu. Lise diplomam ve 2 yıllık meslek yüksek okulu diplomam var. 21 yaşında, US Boulogne'da A takıma katıldığımda eğitimime ara verdim.

Abim ve arkadaşları. Okuldaki ve mahalledeki arkadaşlarımla da sıkça futbol oynardım.



Film mi, dizi mi?



Film, ama dizi de izliyorum. Sorun şu ki, bir şeye kapıldığımda sonuna kadar izliyorum.

En büyük özelliğin nedir?

Bunu söylemek bana düşmez. Söyleyemem.