Fenerbahçeli Jose Sosa'dan transfer açıklaması! "Temas halindeyiz"

Haberin Devamı

Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan ve kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan 36 yaşındaki yıldız, ülkesinin basının önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de haziran ayına kadar sözleşmesi olduğunu ve kulüpteki belirsizlikten ötürü geleceği konusunda henüz bir karar almadığını söyleyen Sosa, "Her gün eski takım arkadaşım Emmanuel Mas ile konuşuyoruz. Ortak arkadaşımız Angeleri var. Benimle Estudiantes'e transfer olmam için temasa geçti ama ona Fenerbahçe ile haziran ayına kadar sözleşmem olduğunu ve kulübün şu anda karmaşık bir durum yaşadığını söyledim." şeklinde konuştu.

"DÖNMEMİ İSTİYOR"

Trabzonspor'da birlikte forma giydiği Emmanuel Mas'ın Arjantin'e dönmesi için ısrar ettiğini belirten Sosa, "Emmanuel Mas, bana her gün Estudiantes'e dönmem için baskı yapıyor. Mas bana birlikte Estudiantes'te oynamanın ne kadar güzel olacağından bahsediyor." dedi.

Haberin Devamı

"ESTUDİANTES'TE SONLANDIRMAYI ÇOK İSTERDİM"

Kariyerini futbola başladığı takım olan Estudiantes'te bitirmeyi çok istediğini kaydeden 36 yaşındaki futbolcu, "Transfer için ne olacağını görmemiz gerek. Gelecekte neler olacağını asla bilemezsiniz. Estudiantes'in eski stadyumunu hatırlıyorum, taraftarlar sansasyoneldi ve o günleri asla unutamıyorum. Bugün ise yeni ve çok etkileyici bir stadyum var. İstanbul'da iki kızım var ve kendimden önce ailemi düşünmek zorundayım. Haziran ayında Fenerbahçe ile sözleşmem bitecek. Sonra neler olacağını göreceğiz. Estudiantesliler, takım için en iyisini yapacağımı bildiklerinden geri dönmemi istiyor. Kariyerimi Estudiantes'te sonlandırmayı çok isterdim. Bu eşsiz bir son olurdu." diye konuştu.