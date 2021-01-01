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GeriFutbol Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşinin 2021 paylaşımları
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Haber Giriş: 01.01.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşinin 2021 paylaşımları

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Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşinin 2021 paylaşımları
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Fenerbahçeli futbolcular yeni yılı sevdikleriyle birlikte kutlayıp sosyal medya hesaplarından 2021 pozları verirken Jose Sosa ve eşinin paylaşımları dikkat çekti.

Fenerbahçeli futbolcular 2021'i aileleriyle birlikte karşıladı. Futbolcular sosyal medya hesaplarından yıl başı konseptleriyle paylaşımlarda bulundu.

Gökhan Gönül, Dimitris Pelkas, Gökhan Gönül ve Enner Valencia gibi isimler İstanbul'da aileleriyle birlikte yeni yıla girdi.

JOSE SOSA ARKADAŞLARIYLA

Bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Jose Sosa yeni yıla arkadaşlarıyla birlikte girdi. Instagram hesabında Arjantinli arkadaşlarıyla paylaşımda bulunan Jose Sosa Türkçe 'Mutlu yıllar' mesajı da paylaştı.

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Ardından Jose Sosa, kızlarının fotoğrafını paylaşırken eşi de çocuklarının uyurken çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşinin 2021 paylaşımları

Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşinin 2021 paylaşımları

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