Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşinin 2021 paylaşımları
Fenerbahçeli futbolcular yeni yılı sevdikleriyle birlikte kutlayıp sosyal medya hesaplarından 2021 pozları verirken Jose Sosa ve eşinin paylaşımları dikkat çekti.
Fenerbahçeli futbolcular 2021'i aileleriyle birlikte karşıladı. Futbolcular sosyal medya hesaplarından yıl başı konseptleriyle paylaşımlarda bulundu.
Gökhan Gönül, Dimitris Pelkas, Gökhan Gönül ve Enner Valencia gibi isimler İstanbul'da aileleriyle birlikte yeni yıla girdi.
JOSE SOSA ARKADAŞLARIYLA
Bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Jose Sosa yeni yıla arkadaşlarıyla birlikte girdi. Instagram hesabında Arjantinli arkadaşlarıyla paylaşımda bulunan Jose Sosa Türkçe 'Mutlu yıllar' mesajı da paylaştı.
Ardından Jose Sosa, kızlarının fotoğrafını paylaşırken eşi de çocuklarının uyurken çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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