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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye sürpriz milli takım teklifi!

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#Jayden Oosterwolde#FENERBAHÇE#Milli Takım
Fenerbahçeli Jayden Oosterwoldeye sürpriz milli takım teklifi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 12:50

Fenerbahçe'nin 1,5 sezon önce İtalya ekibi Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için büyük bir sürpriz yaşandı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'ye 1,5 sezon önce dönemin teknik direktörü Jorge Jesus'un yoğun ısrarıyla katılan Jayden Oosterwolde, sarı - lacivertlilerde iyi bir başlangıç yapamamıştı.

İlk sezonunda beklenen performansın altında kalan ve taraftarların eleştirisini toplayan Jayden Ooosterwolde, geçtiğimiz sezon ise rüzgarı tamamen tersine çevirdi ve görev yaptığı maçlarda sarı - lacivertli futbolseverlerin takdirini kazandı.

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Bu sezonda da çoğunlukla sol bek pozisyonu olmak üzere formayı neredeyse hiç bırakmayan deneyimli futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Hollanda Milli Takımı'ndan davet bekleyen ancak gösterdiği performansa rağmen Ronald Koeman tarafından tercih edilmeyen 23 yaşındaki futbolcu, sürpriz bir teklif aldı.

OOSTERWOLDE'YE MİLLİ TEKLİF

Endonezya Futbol Federasyonu, Jayden Oosterwolde'ye milli takım formasını giymesi için teklif götürdü.

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Daha önce "Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var. Kendileri benimle iletişime geçti; ancak Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" açıklamasını yapan genç futbolcunun son teklifi henüz yanıtlamadığı öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıkan Oosterwolde, 1199 dakika sahada kalırken, gol ya da asist yapma katkısı gösteremedi.

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#Jayden Oosterwolde#FENERBAHÇE#Milli Takım

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