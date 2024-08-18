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Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten flaş sözler: 'Nedir bu düşmanlık!'

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Süper Lig
Fenerbahçeli İsmail Yüksekten flaş sözler: Nedir bu düşmanlık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 00:38

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Dusan Tadic ve İsmail Yüksek, Göztepe maçı sonrası konuştu.

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Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de En-Nesyri, Dusan Tadic ve İsmail Yüksek, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

EN-NESYRI: ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ

Gol attığım için mutluyum ama maç sonucu güzel olmadı. Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve taraftarlarımızın hak ettikleri sonucu onlara vermek.

DUSAN TADIC: DAHA FAZLA KARAKTER KOYMALIYDIK

Devre arasına girdiğimiz zaman 2-0'ın tehlikeli skor olduğunu konuştuk. Üçüncü golü bulmalıydık. İki tane kolay gol yedik. Göztepe atmış olduğu gollerle maça tutundu. Buna biz sebep olduk. Bu şekilde olmamalıydı. Daha fazla karakter ortaya koymalıydık. Çünkü Fenerbahçe'deyiz ve bu sorumluluğu göstermemiz gerekiyor... Açıkçası benim açımdan mevki değişikliği açısından bir problem yok. Sağ açık, sol açık, on numara... Her yerde oynayabilirim. En önemlisi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçe için yaptıklarımız önemli.

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İSMAİL YÜKSEK: BUNU ANLAMIYORUM

Bu düşmanlık... Nedir bu düşmanlık! Ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor. Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu olaylar inşallah son olur. Üzüntülüyüz. Taraftarımıza yapılanlardan dolayı daha da üzgünüz.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Süper Lig

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