Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Livakovic ve Deigo Carlos'a transferde ilgi var! Dünya devi istiyor

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İSMAİL YÜKSEK'E 2 TALİP BİRDEN

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sistemine henüz adapte olamayan İsmail Yüksek’e iki talip birden çıktı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalya Serie A ekibi Udinese ile Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk devreye girdi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

İki kulüp de İsmail’i yakından takip ederken, Fenerbahçe’nin oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabilir.

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LIVAKOVIC'E DÜNYA DEVİ TALİP OLDU

Fenerbahçe'de kaleci Livakovic ve stoper Diego Carlos'un takımdan ayrılma ihtimali gündemde.

Hırvat kaleciye İtalya'dan Milan talip oldu. Milan, Livakovic’i Maignan’ın alternatifi olarak düşünüyor.

DIEGO CARLOS'A 3 TALİP

Öte yandan Diego Carlos’a ise İngiltere’den yoğun ilgi var. Premier Lig’e yükselen Burnley, Championship’te yer alan Sunderland ve Leeds United oyuncuyla ilgileniyor.

Sarı-Lacivertliler gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Ayrılıkların yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.