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Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Livakovic ve Deigo Carlos'a transferde ilgi var! Dünya devi istiyor

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#Fenerbahçe Transfer#İsmail Yüksek#Livakovic
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Livakovic ve Deigo Carlosa transferde ilgi var Dünya devi istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 09:32

Fenerbahçe, bir yandan Asensio, Skriniar ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin transferi için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da gönderilecek oyuncularla ilgileniyor. Bu bağlamda sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek, Livakovic ve Diego Carlos için yeni gelişmeler yaşanacak.

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İSMAİL YÜKSEK'E 2 TALİP BİRDEN

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sistemine henüz adapte olamayan İsmail Yüksek’e iki talip birden çıktı.

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25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalya Serie A ekibi Udinese ile Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk devreye girdi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Livakovic ve Deigo Carlosa transferde ilgi var Dünya devi istiyor

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

İki kulüp de İsmail’i yakından takip ederken, Fenerbahçe’nin oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabilir.

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Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Livakovic ve Deigo Carlosa transferde ilgi var Dünya devi istiyor

LIVAKOVIC'E DÜNYA DEVİ TALİP OLDU

Fenerbahçe'de kaleci Livakovic ve stoper Diego Carlos'un takımdan ayrılma ihtimali gündemde.

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Hırvat kaleciye İtalya'dan Milan talip oldu. Milan, Livakovic’i Maignan’ın alternatifi olarak düşünüyor.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Livakovic ve Deigo Carlosa transferde ilgi var Dünya devi istiyor

DIEGO CARLOS'A 3 TALİP

Öte yandan Diego Carlos’a ise İngiltere’den yoğun ilgi var. Premier Lig’e yükselen Burnley, Championship’te yer alan Sunderland ve Leeds United oyuncuyla ilgileniyor.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Livakovic ve Deigo Carlosa transferde ilgi var Dünya devi istiyor

Sarı-Lacivertliler gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Ayrılıkların yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

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#Fenerbahçe Transfer#İsmail Yüksek#Livakovic

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